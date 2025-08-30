تیم فوتبال پرسپولیس بعد از چند روز استراحت و در غیاب ۸ بازیکن ملی‌پوش خود، تمرینات خود را از امروز آغاز می‌کند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما پیام نیازمند، حسین کنعانی‌زادگان، محمد خدابنده‌لو، علی علیپور، اوستون ارونوف، مارکو باکیچ، محمدحسین صادقی و سهیل صحرایی ۸ ملی‌پوش پرسپولیس و غایب تمرینات امروز این تیم هستند.

در تمرین امروز پرسپولیس، بازیکنانی از رده‌های پایه این تیم حضور خواهند داشت. پرسپولیس در تنها دیدار دوستانه خود در وقفه فیفادی، در ۱۵ شهریور ماه به مصاف مس رفسنجان خواهد رفت.