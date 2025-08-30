کارشناس اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه اعلام کرد : دمای هوا از امروز تا روز چهارشنبه، به استثنای نواحی گرمسیر که در روز دوشنبه به طور نسبی کاهش می‌یابد؛ در سایر نقاط تغییرات چندانی نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، کارشناس اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه اعلام کرد : هوای استان همچنان تا روز دوشنبه غالباً صاف، گاهی اوقات همراه با وزش باد و رشد ابر پیش بینی می‌شود.

حق پرست افزود : این شرایط، ممکن است در مناطق مرزی، در بعضی ساعات با غبار نسبتاً رقیق نیز همراه گردد. احتمال غبار از اواسط وقت فردا (یکشنبه) تا صبح دوشنبه بیشتر به نظر می‌رسد.

به دنبال این وضعیت از روز سه شنبه تا پایان هفته، در بعضی ساعات وزش باد همراه با رشد ابر مهمترین پدیده‌های مورد انتظار در استان خواهند بود.

دمای هوا در دو روز پایانی هفته در غالب نقاط استان مختصراً کاهش خواهد یافت.