به مناسبت هفته دولت ،مزرعه خورشیدی ۸۳ کیلوواتی شهید خلبان عبدالرضا کوپال در بروجرد به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیرشرکت پخش فرآوردههای نفتی لرستان گفت:مزرعه خورشیدی فتو ولتائیک ۸۳ کیلووات شهید خلبان عبدالرضا کوپال بروجرد قابلیت ارتقای ظرفیت تا ۱۱۰ کیلووات را دارد.
سید شمسالدین حسینی افزود:این نیروگاه دارای ۱۳۵ پنل ۶۱۵ وات دو طرفه منو کریستالی طراحی و اجرا شده که سومین نیروگاه خورشیدی استان لرستان است ..
فرماندار بروجرد هم گفت: سهم شهرستان بروجرد تولید ۵۷ مگاوات برق با ساخت پنل خورشیدی تا یکسال آینده است.
قدرت اله ولدی افزود: سهم امسال تولید برق در بروجرد ۱۶ مگاوات است و تاکنون ۲۱ مگاوات بیشتر از سهم پیشبینی شده انجام شده است.
برای ساخت این نیروگاه خورشیدی بیش از ۲۱ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.