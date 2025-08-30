همزمان با هفته دولت، عملیات اجرایی و بهره‌برداری همزمان از ۲۵ طرح انرژی خورشیدی در استان اصفهان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ وزیر نیرو صبح امروز در ارتباط تصویری با آیین بهره‌برداری همزمان از ۲۵ طرح انرژی خورشیدی در استان اصفهان گفت: اهمیت جایگاه استان اصفهان در عرصه صنعت کشور بسیار حائز اهمیت است.

عباس علی‌آبادی، اصفهان را یکی از استان‌های مهم و صنعتی کشور با در دست اجرا بودن طرح‌های بزرگ معرفی کرد و افزود: برخی از این طرح‌ها به زودی به بهره‌برداری خواهند رسید که نقش مؤثری در توسعه صنعت کشور خواهند داشت.

وی گفت: در انقلاب صنعتی چهارم پیش‌بینی می‌شود مصرف برق به شکل چشمگیری افزایش یابد و استفاده از منابع نوین انرژی اهمیت دوچندانی پیدا کند. اجرای این طرح‌ها گامی در راستای تحقق این هدف است.

وزیر نیرو گفت: از سرمایه‌گذاران دعوت می‌شود تا در این مسیر به دولت بپیوندند و نقش فعالی در توسعه صنعتی کشور ایفا کنند.

مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان هم در ادامه این آیین گفت: برنامه‌ریزی برای تولید ۱۵۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی جدید در شهرستان شهرضا در دستور کار قرار دارد.

وی هدف از اجرای این طرح را دستیابی اصفهان به رتبه نخست کشور در حوزه انرژی خورشیدی بیان کرد و افزود: بخش خصوصی نیز با برنامه‌هایی برای تولید ۵۰۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی و همچنین برنامه‌ریزی ۷۶۰۰ مگاوات فعالیت دارد.

استاندار اصفهان با ابراز امیدواری نسبت به تداوم این روند گفت: هر روز شاهد افتتاح طرح‌های جدید در حوزه انرژی خورشیدی هستیم و تلاش می‌کنیم این مسیر با جدیت ادامه پیدا کند.

مدیر انرژی‌های نوین استان اصفهان هم در این آیین گفت: در سال جاری، ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان با اضافه شدن ۸۰ مگاوات به ظرفیت قبلی ۲۴۶ مگاوات، به حدود ۳۳۰ مگاوات رسیده است که این میزان بخش قابل توجهی از نیاز انرژی استان را به صورت پاک و پایدار تامین می‌کند.

ابراهیم کریمی ادامه داد:با همکاری فرمانداران، دستگاه‌های اجرایی و سرمایه‌گذاران، احداث بیش از ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در نقاط مختلف استان آغاز خواهد شد؛ طرح‌هایی که می‌توانند آینده انرژی استان را متحول کنند.

وی تاکید کرد: این حرکت عظیم، نشانه‌ای از جریان جمعی و استانی برای تحقق برنامه تولید ۵۳۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی تا پایان برنامه هفتم است که همه در آن سهیم هستند.

مدیر انرژی‌های نوین استان اصفهان گفت: همزمان با هفته دولت، عملیات اجرایی و بهره‌برداری همزمان از ۲۵ طرح انرژی خورشیدی در استان اصفهان آغاز شد.

این طرح‌ها با مجموع ظرفیت یک‌هزار و ۵۸۰ مگاوات و با سرمایه‌گذاری بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان و با هدف توسعه زیرساخت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش تاب‌آوری شبکه برق کشور اجرا شد.