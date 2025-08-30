تولید پنج هزار مگاوات برق خورشیدی تا سه سال آینده در استان مرکزی هدفگذاری شده و پیش بینی می‌شود با استقبال خوب مردم، کشاورزان و صنعتگران از حمایت‌های دولت تولید از برنامه فراتر رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرعامل شرکت توزیع برق استان گفت: برای امسال تولید ۵۰۰ مگاوات، برای سال ۱۴۰۵ تولید هزار و ۸۰۰ مگاوات و برای سال ۱۴۰۶ تولید دو هزار و ۷۰۰ مگاوات برق پیش بینی شده است.

محمودی افزود: هزینه احداث نیروگاه‌های خورشیدی یک سوم سایر نیروگاه‌هاست، سرعت بالای اتصال به شبکه توزیع و اجتناب از آلودگی هوا از سایر مزیت‌های آن محسوب می شود.

او ادامه داد: ۸۲ درصد برق استان مرکزی در بخش مولد مصرف می‌شود و امسال صنعتگران در بخش‌های سرمایه گذاری، تهاتر، بورس و خرید تضمینی ۲۰ ساله مشارکت خوبی داشتند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی گفت: نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی محلات که در مدار تولید است بزرگترین طرح‌های تولید برق خورشیدی در کشور است.

دولت چهاردهم برای تولید ۳۰ هزار مگاوات تا سه سال آینده هدفگذاری کرده است.