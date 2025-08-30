به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سیدحسین خوانساری با بیان اینکه ۱۲ هزار میلیارد ریال به کشاورزان استان پرداخت شده است. گفت: خرید تضمینی گندم از کشاورزان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های حمایتی دولت از بخش کشاورزی است و از ابتدای فصل برداشت تاکنون بیش از ۳۷۵ هزار تن گندم به ارزش تقریبی ۷۷۰۰ میلیارد ریال از کشاورزان استان خریداری شده است و خرید گندم تا پایان شهریور ادامه دارد.

وی با بیان اینکه مطالبات گندمکاران استان همدان به مرور پرداخت شده افزود: این رقم تا هفته گذشته ۸۱ درصد بود و با پرداخت ۱۲ هزار میلیارد دیگر؛ این رقم اکنون به ۹۵ درصد برابر با ۷۳۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان همدان بیان کرد: با پیگیری‌های مستمر دولت و همکاری دستگاه‌های مربوطه، امسال فرآیند پرداخت مطالبات کشاورزان در کمتر از یک ماه انجام گرفت که این موضوع نشان گر تلاش دولت برای حمایت از کشاورزان و تأمین امنیت غذایی کشور دارد.

خوانساری با اشاره به کیفیت مطلوب گندم‌های تولیدی استان همدان بیان کرد: محصول امسال همدان از کیفیت مناسبی برخوردار است و خوشبختانه توانسته نیاز سیلو‌ها و ذخایر استراتژیک کشور را به خوبی تأمین کند؛ ضمن اینکه مراکز منتخب خرید گندم در سراسر استان تا مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان همدان شهریور فعال هستند و کشاورزان می‌توانند در این مدت نسبت به تحویل محصول مازاد خود اقدام کنند.

وی با اشاره به جایگاه همدان در تولید گندم کشور افزود: این استان همواره جز شش استان نخست تولیدکننده گندم کشور به شمار می‌رود و ضمن تأمین نیاز مصرفی داخلی استان، بخشی از تولید مازاد هم برای تأمین نیاز سایر استان ها، چون تهران، البرز، اصفهان، کرمان و مازندران ارسال می‌شود.

خوانساری با بیان اینکه پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان نقش مهمی در افزایش انگیزه تولید و پایداری در بخش کشاورزی دارد؛ بیلن کرد: مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران همه تلاش خود را برای تسریع در پرداخت باقی‌مانده مطالبات کشاورزان به کار گرفته است.