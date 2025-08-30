به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ طرح آبرسانی به روستای میرزانظام از توابع بخش مرکزی شهرستان باروق با حضور به بهره‌برداری رسید.

این روستای ۱۵ خانواری که در جوار سد نورزولو قرار دارد در سال‌های گذشته از نعمت آب شرب بهداشتی بی‌بهره بود ولی اهالی این روستا در هفته دولت و با پیگیری‌های نماینده مردم در مجلس، فرماندار باروق، معصومی بخشدار مرکزی و همچنین با تلاش مدیر و کارکنان آب و فاضلاب شهرستان باروق از این نعمت بهره‌مند شدند.

رئیس آب و فاضلاب شهرستان باروق گفت: برای اجرای این طرح ۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات روستا‌های فاقد دهیاری هزینه شده و تا نزدیکی روستا طرح اجرا شده است.

مرتضی مرتضی‌پوربا بیان اینکه این طرح طی چهار ماه اجرا شده است افزود: برای ایجاد شبکه آبرسانی در این روستا نیازمند مساعدت و حمایت نماینده شهرستان و فرماندار هستیم تا این مهم محقق شود.