به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل ثبت احوال استان گفت: در سه سال اخیر نرخ ولادت استان همچنان بالاتر از میانگین کشوری و رتبه دوم کشوری در نرخ ازدواج از آن خراسان جنوبی است.

امیرآبادی‌زاده افزود: در چهار ماه گذشته، هزار و ۳۶۹ واقعه وفات، هزار و ۹۵۲ واقعه ازدواج و ۴۱۹ واقعه طلاق ثبت شده است.

وی ضمن اشاره به مشکلات موجود در روند صدور کارت هوشمند ملی، از تلاش‌های ثبت احوال برای کاهش فاصله زمانی صدور کارت خبر داد و خواستار مراجعه شهروندان برای تحویل کارت‌های صادر شده شد.