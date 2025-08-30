پخش زنده
۴هزار و۹۵۳واقعه ولادت در چهار ماه گذشته در خراسان جنوبی ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل ثبت احوال استان گفت: در سه سال اخیر نرخ ولادت استان همچنان بالاتر از میانگین کشوری و رتبه دوم کشوری در نرخ ازدواج از آن خراسان جنوبی است.
امیرآبادیزاده افزود: در چهار ماه گذشته، هزار و ۳۶۹ واقعه وفات، هزار و ۹۵۲ واقعه ازدواج و ۴۱۹ واقعه طلاق ثبت شده است.
وی ضمن اشاره به مشکلات موجود در روند صدور کارت هوشمند ملی، از تلاشهای ثبت احوال برای کاهش فاصله زمانی صدور کارت خبر داد و خواستار مراجعه شهروندان برای تحویل کارتهای صادر شده شد.