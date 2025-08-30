معاون امدادونجات جمعیت هلال‌احمر استان زنجان از تصادف دو خودرو سواری پژو۴۰۵ و شاهین در جاده زنجان_دندی با ۲ جان‌باخته و یک مصدوم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛داود مهرگان با اعلام این خبر گفت: با اعلام گزارشی مبنی بر برخورد دو خودرو سواری پژو۴۰۵ و شاهین در کیلومتر ۱۵ جاده زنجان_دندی به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله دو تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات عوارضی شهرستان زنجان به محل حادثه اعزام شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان زنجان بیان کرد: در این حادثه جانباختگان با ابزار هیدرولیک توسط نجاتگران رهاسازی و به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل داده شدند و تنها مصدوم حادثه توسط نیرو‌های اورژانس به مرکز درمانی منتقل شد.