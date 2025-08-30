مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل از به‌روزرسانی و پرداخت ۹۲ درصد مطالبات گندمکاران این استان تا به امروز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل، ودود ایرانیان اظهار کرد: در این مرحله از مجموع ۶۸ هزار میلیارد ریال ارزش کل گندم‌های خریداری شده، تاکنون ۶۲ هزار میلیارد ریال به گندمکاران پرداخت شده است.

وی ادامه داد: تنها هشت درصد از مطالبات به مبلغ پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال باقی مانده که مابقی نیز به زودی تسویه خواهد شد.

وی افزود: این روند پرداخت مطالبات گندمکاران نشان‌دهنده تلاش‌های مستمر دولت و مسئولان برای حمایت از کشاورزان و تأمین مالی آنهاست و امیدواریم با پیگیری‌های لازم، مابقی مطالبات نیز هر چه سریع‌تر پرداخت شود.