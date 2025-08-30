تعیین هفت طرح پیشران گردشگری در لرستان
استاندار لرستان گفت: هفت طرح پیشران گردشگری در برنامه راهبردی توسعه استان پیش بینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ,ا
ستاندار لرستان در نشست فعالان حوزه میراث فرهنگی و گردشگری استان با حضور وزیر میراثفرهنگی گفت: هفت طرح پیشران با اعتبار دو همت در برنامه راهبردی توسعه استان در حوزه ی گردشگری پیش بینی شده است.
سید سعید شاهرخی با تأکید بر ضرورت حمایت و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای اجرای این طرحها: این طرح ها از مجموع ۱۰۷ طرح پیشران توسعه ی پنج ساله استان در بخش های مختلف، اختصاص یافته است.
استاندار لرستان گفت: علاوه بر ۱۰۷ طرح طرح پیشران ۵۰۰ طرح اولویت دار هم در استان تعیین شده که ۴۳ مورد از این طرح ها ، در حوزه ی گردشگری است.