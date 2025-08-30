پخش زنده
برنامه «از مامان بگو»، امشب با حضور استاد خسرو معتضد، مورخ و تاریخدان برجسته کشور، از شبکه دو پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این برنامه با عنوان «مامانم منو ستاره کرد»، به روایت فرزندان از مادرانشان میپردازد، مادرانی که با تلاش، پشتکار، محبت و دلسوزی، فرزندانی را پرورش دادهاند که امروز در عرصههای فرهنگی، هنری، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و علمی افتخارآفرین هستند.
استاد خسرو معتضد در این قسمت از تجربهها و خاطرات خود درباره نقش مادرشان در تربیت و موفقیتهای زندگی سخن خواهند گفت. وی از تأکید مادر بر کتابخوانی و پشتکار یاد میکند که نقشی ماندگار در مسیر علمی و اجتماعی او داشته است.
«از مامان بگو»، به تهیهکنندگی سید یزدان ملکآبادی، ساعت ۲۲، پخش و روز بعد ساعتهای ۸ و ۱۴، بازپخش می شود.