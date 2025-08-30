خیران سلامت با برپایی جشنواره غذا به نفع بیماران سرطانی و سخت درمان صفای باطن و بزرگی وسعت نگاهشان را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این جشنواره علاوه بر غرفه‌های آش محلی غذا‌های سنتی و سالم پیش غذا انواع شیرینی و کیک غرفه‌های نقاشی. گریم کودکان غربالگری فشار خون اهدای عضو هم برپا بود .

رییس مجمع خیرین سلامت ملایر گفت:۶۸۰ بیمار سرطانی زیرپوشش مجمع خیرین سلامت ملایر هستند



آذر همایون افزود: در سال گذشته مجمع خیرین سلامت بیش از ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان کمک به بیماران سخت درمان در زمینه‌های مختلف داشته است.

وی گفت: در جشنواره سال گذشته هم ۶۰۰ میلیون تومان توسط خیرین در جشنواره غذا جمع آوری شد همچنین فواید حاصل فروش غذا جشنواره صرف تهیه دارو و درمان و کمک به بیماران سرطانی می‌شود.

این جشنواره با سه هدف شورونشاط، آشنایی با مجمع خیرین سلامت وکمک به بیماران سخت درمان برپاشده است