به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره عملیات سازمان آتش نشانی مشهد اعلام کرد: ساعت ۳:۴۰ صبح شنبه (۸ شهریور) در اثر واژگونی یک دستگاه پژو ۲۰۶ در جاده آرامگاه فردوسی، آتش نشانان ایستگاه ۳۶ به محل حادثه اعزام شدند.

محسن اسدی افزود: با حضور آتش نشانان مشخص شد پژو ۲۰۶ بعد از برخورد با یک خودروی ون، از جاده منحرف و واژگون شده است که در اثر آن از سه سرنشین داخل خودرو، یک جوان ۳۰ ساله جان خود را از دست داده است و دو نفر دیگر هم به شدت مصدوم و تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل شدند.

علت این حادثه در دست بررسی است.