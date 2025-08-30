پخش زنده
واژگونی یک دستگاه پژو در جاده آرامگاه فردوسی مشهد منجر به کشته شدن یک نفر و مصدومیت دو نفر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره عملیات سازمان آتش نشانی مشهد اعلام کرد: ساعت ۳:۴۰ صبح شنبه (۸ شهریور) در اثر واژگونی یک دستگاه پژو ۲۰۶ در جاده آرامگاه فردوسی، آتش نشانان ایستگاه ۳۶ به محل حادثه اعزام شدند.
محسن اسدی افزود: با حضور آتش نشانان مشخص شد پژو ۲۰۶ بعد از برخورد با یک خودروی ون، از جاده منحرف و واژگون شده است که در اثر آن از سه سرنشین داخل خودرو، یک جوان ۳۰ ساله جان خود را از دست داده است و دو نفر دیگر هم به شدت مصدوم و تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل شدند.
علت این حادثه در دست بررسی است.