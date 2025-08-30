به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مهاباد گفت: این جوان روز گذشته در دریاچه سد مهاباد دچار غرق شدگی شده و تلاش غواصان برای پیدا کردن جسد وی همچنان ادامه دارد.

سردار فداکار افزود: این جوان که به همراه پدرش برای شنا به سد مهاباد رفته بود، پس از شنا از طرف جزیره مهاباد به طرف دیگر سد دچار خستگی و در میان راه دچار غرق شدگی شد.

فداکار اظهارکرد: گروههای جست‌وجو و نجات غریق از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۹ دیروز جمعه در عمق حدود ۲۰ متری سد و در نزدیکی دریچه به دنبال جسد بودند، اما تاکنون موفق به یافتن آن نشدند.

وی اضافه کرد: عملیات جست‌وجو صبح امروز از سر گرفته شده و تلاش برای یافتن جنازه وی همچنان ادامه دارد.سد مهاباد منبع اصلی آب آشامیدنی و کشاورزی منطقه است و بارها از سوی مسئولان محلی نسبت به خطر شنا در آن هشدار داده شده است.