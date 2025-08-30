مدیر کل غله و خدمات بازرگانی آذربایجان شرقی از پرداخت بیش از ۹۲ درصد مطالبات گندمکاران استان خبر داد و گفت:بخش باقیمانده نیز در آینده نزدیک تسویه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،حمید هاشم‌زاده با اشاره به خرید بیش از ۲۸۵ هزار تن گندم از کشاورزان استان آذربایجان شرقی اظهار کرد: ارزش ریالی این میزان خرید بالغ بر ۵.۸ (۵۸۰۰ میلیارد تومان) همت بوده که تاکنون بیش از ۵.۳ همت (۵۳۰۰ میلیارد تومان) آن معادل ۹۲ درصد مطالبات به کشاورزان پرداخت شده است.

هاشم‌زاده خاطرنشان کرد:با هماهنگی‌های انجام‌شده مابقی مطالبات نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت خواهد شد.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی آذربایجان شرقی تاکید کرد: تسویه مطالبات گندمکاران در اولویت برنامه‌های این اداره کل قرار دارد و این اقدام در راستای حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و تحقق اهداف کشاورزی پایدار در استان صورت می‌گیرد.