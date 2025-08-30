بسم الله الرحمن الرحیم

«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»

در این لحظات سخت و دردناک، با دلی پر از غم و چشمانی پر از اشک، درگذشت همکار عزیز و فرهیخته آقای حسین زندی نیا سردبیر، گوینده و مجری صدا و سیما را به جامعه خبری استان البرز، خانواده بزرگ رسانه ملی به ویژه همکارانش در صدا و سیمای استان البرز تسلیت می‌گویم.

صدای گرم و دلنشین ایشان، همیشه یادآور لحظاتی سرشار از دوستی، محبت و همدلی بود.

او نه تنها همکار، بلکه دوستی وفادار و انسانی دوست‌داشتنی بود که با تلاش‌های خالصانه و دغدغه‌مندی عمیق برای حل مشکلات مردم البرز، در پیشبرد اهداف سازمان نقش مهمی ایفا می‌کرد.

فقدان این همکار کاربلد، غمی عمیق بر دل خانواده‌اش و جان تمامی همکاران و دوستانش باقی گذاشته است.

رفتن ایشان اگر چه داغی سنگین بر دل همه ماست، اما این تلنگر تلخ را به ما یادآور می‌شود که باید بیشتر قدر همدیگر را بدانیم چرا که ناگهان؛ چه زود، دیر می‌شود.

یاد و خاطرۀ آن یار سفر کرده، همواره در دل‌های ما زنده و جاودانه خواهد ماند.

نیکی‌ها و محبت‌های او، همراه با تلاش‌های روزافزونش برای بهبود زندگی مردم استان البرز، هرگز فراموش نخواهد شد.

از پروردگار متعال برای روح لطیف ایشان آرامش ابدی در جوار حضرات آل الله علیهم السلام و برای بازماندگان محترم به ویژه پدر و مادر داغدارش، صبر و اجر خواهانم.

ما دوستان و همکارانش با چشمانی پر از اشک و دلی پر از غم، در مراسم تشییع و وداع که در روز شنبه هشتم شهریور در بهشت سکینه برگزار می‌شود، شرکت خواهیم کرد و همچنین در مراسم سوم و هفتم آن عزیز سفر کرده که روز یکشنبه ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷ در مسجد جامع گوهردشت برگزار می‌شود، با یکدیگر جمع خواهیم شد تا یادش را گرامی بداریم

و برایش از حضرت باری علو درجات را مسالت کنیم.

مهدی کریمی زارچی

مدیرکل صدا و سیمای البرز

۷ /شهریور /۱۴۰۴