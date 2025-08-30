به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ واحد تولیدی قطعات ترمز خودرو صبح امروز به مناسبت هفته دولت و با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی افتتاح شد.

این واحد با سرمایه‌گذاری ۱۱۰ میلیارد تومان و ایجاد اشتغال مستقیم برای ۲۶ نفر در زمینه تولید انواع جک تریلر، بوستر ترمز خودرو، کالیپر ترمز خودرو و جغجغه ترمز به بهره‌برداری رسید.

همزمان با هفته دولت، سه طرح صنعتی با مجموع سرمایه‌گذاری بیش از ۴۱۵ میلیارد تومان امروز در آذربایجان‌غربی به بهره‌برداری می‌رسد و اجرای این طرح‌ها علاوه بر توسعه فعالیت‌های صنعتی استان، زمینه اشتغال پایدار برای صد‌ها نفر از جوانان منطقه را فراهم می‌کند.