پخش زنده
امروز: -
یک واحد تولید قطعات ترمز خودرو با سرمایهگذاری ۱۱۰ میلیارد تومان در ارومیه به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ واحد تولیدی قطعات ترمز خودرو صبح امروز به مناسبت هفته دولت و با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی افتتاح شد.
این واحد با سرمایهگذاری ۱۱۰ میلیارد تومان و ایجاد اشتغال مستقیم برای ۲۶ نفر در زمینه تولید انواع جک تریلر، بوستر ترمز خودرو، کالیپر ترمز خودرو و جغجغه ترمز به بهرهبرداری رسید.
همزمان با هفته دولت، سه طرح صنعتی با مجموع سرمایهگذاری بیش از ۴۱۵ میلیارد تومان امروز در آذربایجانغربی به بهرهبرداری میرسد و اجرای این طرحها علاوه بر توسعه فعالیتهای صنعتی استان، زمینه اشتغال پایدار برای صدها نفر از جوانان منطقه را فراهم میکند.