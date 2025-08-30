دو طرح در حوزه انرژی خورشیدی در دو شرکت صنعتی در آران و بیدگل با ۲۵۰ میلیارد تومان هزینه به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار آران و بیدگل گفت: دولت بر اساس سیاست‌های کلی نظام در تلاش است که سالانه ۱۰ هزار مگاوات به ظرفیت نصب نیروگاه‌های خورشیدی کشور اضافه کند.

یوسفیان افزود: در حال حاضر، استان اصفهان با ظرفیت نصب ۴ هزار و ۱۴۳ مگاوات نیروگاه خورشیدی، رتبه اول را در کشور دارد.

وی گفت:در شهرستان آران و بیدگل، تاکنون با حمایت کمیته امداد، بنیاد برکت و بسیج سازندگی ۴۸۶ نیروگاه خورشیدی مقیاس کوچک با ظرفیت حدود ۴ مگاوات نصب و موجب ایجاد درآمد پایدار برای خانواده‌های نیازمند شده است.

فرماندار آران و بیدگل همچنین از افتتاح نیروگاه خورشیدی جدید در یک شرکت فرش خبر داد و افزود: پیش بینی می‌شود ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر شهرستان تا پایان شهریور به ۱۲ مگاوات برسد.

یوسفیان گفت: این اقدامات به‌ویژه در صنعت‌های بزرگتر مانند شرکت فولاد کبیر ادامه می‌یابد و پیش‌بینی می‌شود ۹۰ مگاوات به ظرفیت انرژی خورشیدی شهرستان افزوده شود.

وی به مشکلات موجود در زمینه تامین زمین برای نصب نیروگاه‌های خورشیدی نیز اشاره کرد و افزود: در حال حاضر، مکان‌های مورد نیاز برای نصب نیروگاه‌های خورشیدی در شهرستان جانمایی شده است، اما مسئله اصلی کمبود پست‌های برق است که باید برای حمایت از طرح‌های بزرگتر انرژی خورشیدی حل شود.