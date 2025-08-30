کتاب «ما که خندان می‌رویم» نوشته گلعلی بابایی، روایتی مستند از گردان مالک اشتر در جنگ تحمیلی ۸ ساله است که در انتشارات ۲۷ بعثت در آستانه انتشار قرار گرفت.

گلعلی بابایی نویسنده و راوی جنگ تحمیلی ۸ ساله در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،گفت: این کتاب اثری مستند و روایی است که به بررسی کارنامه عملیاتی گردان مالک اشتر، یکی از گردان‌های قدیمی و خط‌شکن لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله، می‌پردازد.

وی افزود: این کتاب در قالب ۳۱ فصل و در ۶۸۸ صفحه، هشت عملیات مهم دفاع مقدس را از اسفند ۱۳۶۰ تا اسفند ۱۳۶۳ روایت می‌کند.

بابایی گفت: فتح‌المبین، بیت‌المقدس، خیبر و بدر عکلیات‌هایی هستند که گردان مالک اشتر فعاایت ویژه در ان داشتند و خاطرات آن دوران در این کتاب منتشر شده است.

وی افزود: در این کتاب با بهره‌گیری از منابع میدانی، خاطرات فرماندهان شهید و رزمندگان تلاش شده است تا روایتی مستند، مهیج و مخاطب‌پسند ارائه شود.

این نویسنده دفاع مقدس در خصوص فصل‌های کتاب گفت: «روایت عملیات‌های بزرگ از زبان فرماندهان و رزمندگان»، «معرفی ۸ فرمانده شهید گردان مالک اشتر، از جمله شهید علیرضا شهبازی، احمد بابایی، احمدرضا بیات، داریوش ریوندی»، «بررسی نقش نیرو‌های مردمی از استان‌های مختلف در عملیات‌ها»، «پاسخ به پرسش‌های نسل جوان درباره چرایی جنگ تحمیلی هشت ساله»، «دلایل پیروزی و شکست عملیات‌ها» و «پذیرش قطعنامه مربوط به پایان جنگ» از جمله مواردی است که در این کتاب به ان اشاره شده است.

گلعلی بابایی در خصوص عنوان کتاب «ما که خندان میرویم» افزود: نام این اثر، با استناد به آیه ۱۷۰ سوره آل‌عمران، عنوان «ما که خندان می‌رویم» برگزیده شده است و اشاره‌ای به شادی شهدا در لحظه شهادت و روحیه عاشورایی رزمندگان دارد.

این پژوهشگر و نویسنده افزود: در عملیات‌هایی با تلفات بالا، رزمندگان با ایمان و لبخند به استقبال شهادت رفتند و همین روحیه، رمز پیروزی آنان بود.

گلعلی بابایی با اشاره به روند شکل‌گیری و رشد ادبیات دفاع مقدس در ایران، گفت: پس از پایان جنگ، خود رزمندگان دست به قلم شدند و با روایت‌های میدانی، پایه‌گذار این جریان شدند.

وی افزود: امروز نیز نسل جوان، با بهره‌گیری از تجربه‌های پیشکسوتان، به خلق آثار جدید در این حوزه می‌پردازند.

نویسنده پیشکسوت ادبیات دفاع مقدس گفت: کتاب «ما که خندان می‌رویم» نه‌تنها روایتی از گذشته، بلکه پلی برای انتقال تجربه، پاسخ به ابهامات تاریخی، و تقویت روحیه مقاومت در نسل‌های آینده است.

«همپای صاعقه»، «ضربت متقابل، «نقطه رهایی، «غربت هور»، «ققنوس فاتح»، «شراره‌های خورشید»، «ستاره‌های سوخته»، «بدون مرز» «دارخوین»، «پلاک ۱۴» و «خاک‌های نرم کوشک» از جمله اثار گلعلی بابایی نویسنده ادبیات دفاع مقدس و مقاومت است.