هنرمند چهارمحال و بختیاری مقام نخست رویداد بینالمللی عکس حسینی عراق را از آن خود کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: مریم آل مومن برگزیده پنجمین نمایشگاه و مسابقه بینالمللی عکس حسینی در عراق شد.
شهرام فرجی افزود: این هنرمند در نمایشگاه و مسابقه بینالمللی با عکسی از یک روضه خانگی با عنوان «روضه خورشید» شرکت کرده بود.
به گفته وی: عکس روضه خورشید بخشی از مجموعه عکسهای آل مومن با نام روضه صلواتی است که در چند سال اخیر با همکاری یکی از روحانیون در مناطق مختلف شهر شهرکرد برگزار میشود.
سرپرست فرهنگ و ارشاد اسلامی استان افزود: پنجمین نمایشگاه بینالمللی عکس حسینی به مناسبت ماه محرم و با شعار «لنز مستند وفاداری حسینی» در شهر ناصریه عراق برگزار شد.