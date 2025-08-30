به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، این پزشک با حضور در دفتر ستاد مردمی دیه استان یزد، پس از آشنایی با روند رسیدگی به پرونده‌های مددجویان و بررسی شرایط آنان، مبلغ یک میلیارد ریال را به آزادی این زندانیان اختصاص داد. به این ترتیب دو خانواده پس از روز‌ها دلواپسی، دوباره در کنار عزیزان خود آرامش را تجربه خواهند کرد.

این پزشک خیر که نخواست نام و تصویرش منتشر شود، درباره اقدام خداپسندانه خود گفت: مدتی بود مبلغی از خمس و سهم امام در اختیار داشتم و با مشورت و تأیید مرجع تقلیدم، تصمیم گرفتم آن را صرف آزادی زندانیان غیرعمد کنم. امیدوارم این کار کوچک تلنگری برای دیگران باشد تا هرکس در حد توان، در شادی بازگشت نان‌آوران به خانه سهیم شود.