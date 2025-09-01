به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛محمدی با اشاره به ثبت بیش از ۳ میلیون و ۴۵۴ هزار تردد ورودی و خروجی در این مدت، افزایش قابل توجه سفرها و نقش سامانه‌های هوشمند در کاهش تخلفات جاده‌ای را مورد تاکید قرار داد.

رییس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان افزود : ۳۰ مرداد ماه، مجموع تردد ورود و خروج به استان به رقم بی‌سابقه ۱۴۷ هزار خودرو رسید که نشان‌دهنده اوج ترافیک در پایان این ماه بوده است.

وی گفت: آزادراه زنجان-قزوین در باند جنوبی با ثبت حدود ۷۹۸ هزار و ۴۶ وسیله نقلیه و نرخ متوسط ۱۰۷۶ تردد در ساعت، پرترددترین محور مواصلاتی استان در مرداد ماه بوده است.

به گفته رییس مرکز مدیریت راه‌های استان، ۲۰ درصد از کل ترددها مربوط به وسایط نقلیه سنگین بوده که این موضوع نیازمند توجه ویژه به ایمنی این دسته از وسایل نقلیه است.

وی همچنین عنوان کرد: بیشترین تخلفات سرعت غیرمجاز در آزادراه زنجان-قزوین و بالعکس ثبت شده که لزوم رعایت قوانین و مقررات رانندگی در این محور را دوچندان می‌کند.

محمدی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به سهم پلاک‌های غیربومی در محورهای استان اشاره کرد و گفت: بیشترین سهم تردد پلاک‌های غیربومی در محورهای مواصلاتی زنجان مربوط به استان‌های تهران و آذربایجان شرقی است که بیانگر جذابیت‌های گردشگری و موقعیت ترانزیتی استان زنجان است.

رییس مرکز مدیریت راه های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان با بیان اینکه مرداد ماه امسال، در آزادراه‌های زنجان-قزوین، زنجان-تبریز، ترانزیت زنجان-ابهر و زنجان-میانه، سرچم-اردبیل و سلطانیه-خدابنده-همدان و همچنین محورهای ابهر-زنجان، زنجان -ابهر، بیجار-زنجان و دندی-زنجان، تعداد ۵۲ هزار و ۳۱۹ تخلف سرعت غیرمجاز و ۱۲ هزار و ۳۵۱ تخلف اضافه بار ثبت و ارسال شده است افزود: این تعداد، حدود یک درصد از کل ترددهای صورت گرفته در محورهای مذکور را شامل می‌شود و نشان‌دهنده سهم قابل توجه سامانه‌های هوشمند در کاهش تلفات و افزایش ایمنی جاده‌ای است.