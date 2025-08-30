به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسلم حسن آبادی گفت:در شهرستان اسدآباد ۴۱۰۰ هکتار باغ وجود دارد که از این مقدار ۳۸۳ هکتار به محصول هلو و شلیل اختصاص دارد.

وی افزود:در شهرستان اسدآباد ۴ مدل هلو شامل انجیری، معمولی، مخملی، آلبرتا و ۲ مدل شلیل شامل شمس و مغان تولید می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی اسدآباد افزود:در حال حاضر برای ماندگاری بیشتر محصولات در حال عقد قرار داد با سردخانه شهرستان هستیم تا باغداران بدون دغدغه خرابی محصول تا زمان محل بتوانند محصولات خود را داخل سردخانه نگهداری کنند.

حسن آبادی یادآور شد:یکی از مطالبات باغداران نبود صنایع تبدیلی در حوزه محصولات باغی در شهرستان اسدآباد است که چند سرمایه گذار در این خصوص وجود دارد و در صورت موافقت می‌توانیم مانع از خام فروشی محصولات شویم.

مدیر جهاد کشاوزی اسدآباد در پایان گفت: متوسط تولید هلو و شلیل در اسدآباد ۶۵ تن در هکتار است و پیش بینی می‌شود امسال ۱۴ هزار تن هلو و شلیل از باغ‌های این شهرستان برداشت شود.