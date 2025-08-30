به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نیروگاه خورشیدی شهرک صنعتی خمینی شهر یکی از این طرح هاست که با ظرفیت تولیدی یک ونیم مگابایت حذف قعطی برق را در این شهرک به همراه داشته است.

۴۰۰واحد صنعتی در شهرک صنعتی خمینی شهر فعال است.