به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، واژگونی پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۵۰ محور شاهرود به میامی ۵ مصدوم ، انحراف از جاده و سقوط از پل سراتو در کیلومتر ۷۰ محور میامی به سبزوار ۵ مصدوم ، واژگونی کوئیک در کیلومتر ۵۰ محور میامی به سبزوار ۶ مصدوم ، تصادف پراید ۱۳۲ و ایسوزو در کیلومتر ۵۵ محور شاهرود به دامغان ۴مصدوم ، تصادف زنجیره‌ای ۴ خودرو (دو سواری پژو ۲۰۶ - پراید - ایسوزو) در کیلومتر یک محور آرادان به سرخه ۵ مصدوم ، انحراف از جاده و برخورد با تپه پراید ۱۱۱ در کیلومتر ۱۲ محور فولادمحله به کیاسر ۵ مصدوم ، واژگونی پژو ۴۰۵ کیلومتر ۴۸ محور میامی به سبزوار یک کشته و یک مصدوم ، انحراف و برخورد با گاردریل تیبا در کیلومتر ۱۷۲ محور سبزوار به میامی ۵ مصدوم ، تصادف تریلی و کامیون در کیلومتر ۳۰ محور شاهرود به دامغان ۲ مصدوم ، واژگونی پراید در کیلومتر محور ۵۸ محور شاهرود به میامی ۵ مصدوم ، انحراف و برخورد با گاردریل پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۲۵ محور سرخه به آرادان ۶ مصدوم ، انحراف از جاده و برخورد با نیوجرسی دنا در کیلومتر ۷۰ محور دامغان - سمنان ۴ مصدوم ، تصادف تریلی و MVM در کیلومتر ۶۲ محور سرخه به آرادان ۴ مصدوم ، واژگونی آریزو ۵ کیلومتر ۷ محور دامغان به کیاسر ۴ مصدوم ، واژگونی کوئیک در کیلومتر ۱۰ محور ایوانکی به گرمسار ۴ مصدوم ، تصادف پراید و تریلی در کیلومتر ۹۸ محور دامغان به سمنان یک مصدوم ، انحراف از جاده و سقوط از پل برلیانس در کیلومتر ۴ محور ایوانکی به شریف آباد یک کشته و یک مصدوم ، واژگونی تویوتا کمری در کیلومتر ۲۵ محور میامی به سبزوار ۳ مصدوم بر جای گذاشت .