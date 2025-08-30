پخش زنده
امروز: -
استاندار خراسان رضوی بر ضرورت تسریع در اجرای طرحهای فرهنگی، ورزشی و راهسازی شهرستان کوهسرخ تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، غلامحسین مظفری در سفر به کوهسرخ، پس از بازدید از طرح نیمهتمام فرهنگسرا و نیز سایت اداری این شهرستان، در جمع خبرنگاران گفت: سایت اداری شهرستان کوهسرخ از پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصدی برخوردار است و برای نصب تاسیسات این مجموعه، اعتبار تخصیص داده میشود.
او با تاکید بر کمک سازمانهای مربوطه همچون برنامه و بودجه، افزود: امیدواریم با تخصیص اعتبار توسط این سازمان، سایت اداری کوهسرخ تا پایان سال به بهرهبرداری برسد.
استاندار خراسان رضوی به اقدامات شهرداری ریوش هم اشاره کرد و گفت: شهرداری طرحهای خوبی را در حوزه بازآفرینی و بافت فرسوده شروع کرده است، اما جای توسعه بیشتر دارد.
مظفری بیان کرد: ساخت فرهنگسرا در شهر ریوش یکی از طرحهای ضروری است و در این شهرستان تقریبا چنین مجموعه فرهنگی وجود ندارد.
وی اضافه کرد: ساخت مجموعه ورزشی کوهسرخ باید تعیینتکلیف شود؛ زیرا واقعا چنین مناطقی نیازمند فضای تفریحی، گردشگری و ورزشی هستند.
این مسئول همچنین جاده نیشابور به کوهسرخ را یک مسیر حیاتی توصیف کرد و افزود: این محور مواصلاتی نسبت به سهراه شادمهر، مسیر بخشی از جمعیت این منطقه را به مرکز استان (مشهد) و حتی تهران نزدیکتر میکند.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: جاده نیشابور به کوهسرخ نیاز به بهسازی و روکش آسفالت دارد، اما میتواند در آینده به صورت دوبانده در آید.
مظفری تاکید کرد: ما هم مکاتبهای با سازمان برنامه و بودجه کشور خواهیم داشت تا با اخذ مجوزهای لازم، از جمله کمیسیون ماده ۲۳، اجرای این طرح مهم کلید بخورد.