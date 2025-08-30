پخش زنده
امروز: -
همایش ملی بانوان دانش بنیان با شعار «بانوی پیشران، بنیان فردا» با حضور ۲۵۰ نفر از بانوان خلاق و فناور در مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مشاور وزیر کشور و رئیس مرکز زنان و خانواده وزارت کشور در این همایش گفت: بر این باوریم که شرکتهای دانش بنیان یک فرصت برای دختران دانش آموخته در دانشگاهها هستند تا بتوانند از فرصت اشتغال در حوزه نوآوری و فناوری استفاده کنند.
پروین داداندیش افزود: نزدیک به ۱۱ هزار شرکت دانش بنیان در کشور داریم که هزار و ۵۰۰ شرکت از این تعداد، توسط زنان اداره میشود که این آمار حدودا با آماری که اتحادیه اروپا از میزان اشتغال شرکتهای دانش بنیان توسط بانوان منتشر کرده است، برابری میکند.
وی ادامه داد: همواره دولتها در تلاش بودهاند تا از شرکتهای دانش بنیان حمایت کنند و از فرصت توسعه کشور با کمک شرکتهای دانش بنیان بهره ببرند.
مشاور وزیر کشور گفت: دستاورد این همایش، شبکه سازی این شرکتها و بهرمندی از ظرفیتهای موجود در هر کشور است و امیدوارم از این فرصت بتوانیم برای ارتقای اشتغال دختران فارغ التحصیل استفاده کنیم؛ چراکه بیکاری دختران در کشور ما نسبت به پسران بالاتر است.
فعالیت۷۷ شرکت دانش بنیان با مدیریت بانوان در خراسان رضوی
معاون امور زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی نیز گفت: ۷۷ شرکت دانش بنیان با مدیریت بانوان در خراسان رضوی فعال است.
فاطمه حامد با اشاره به بازدید از مجموعه این شرکتهای دانش بنیان، افزود: همایش ملی «بانوان پیشران، بنیان فردا» با هدف لزوم شبکه سازی این شرکتها برگزار و علاوه بر مراسم افتتاحیه، کارگاههای آموزشی برای شرکت کنندگان در نظر گرفته شده است.