به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار منتظرالمهدی با اشاره به کشفیات جدید در شهرستان خاش، اظهار کرد: پس از شناسایی و هلاکت هشت تروریست دخیل در حادثه تروریستی ایرانشهر و کشف کارگاه تولید مواد منفجره و جلیقه‌های انتحاری، واحد‌های مبارزه با تروریسم فراجا در عملیات دیگری موفق به شناسایی و کشف خانه تیمی در شهرستان خاش شدند.

وی ادامه داد: در این عملیات مقدار قابل توجهی مواد پیش‌ساز بمب، جلیقه‌های انتحاری و ادوات نظامی کشف و ضبط شد.

سخنگوی پلیس خاطرنشان کرد: به دنبال دستور فرمانده کل انتظامی کشور، طرح‌های گسترده‌ای علیه عوامل جنایتکار و تروریست‌ها در دستور کار فراجا قرار گرفته و این اقدامات با جدیت ادامه دارد.