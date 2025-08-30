پخش زنده
معاون سازمان شیلات اعلام کرد بر اساس یشبینی ها میزان سرمایهگذاری در این حوزه امسال به بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان می رسد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، عیسی گلشاهی،معاون برنامهریزی و مدیریت منابع سازمان شیلات با اشاره به نقش شیلات در اقتصاد دریامحور، حرکت به سمت توسعه دریامحور و تولید ماهیان دریایی و میگو را اقدامی موثر در سالهای اخیر برشمرد و افزود: در سال گذشته ۳۵ همت سرمایهگذاری انجام شد که بخش عمده آن از آورده اشخاص بوده است و در سال جاری نیز پیشبینی میشود میزان سرمایهگذاری در این حوزه به بیش از ۵۰ همت برسد.
معاون برنامهریزی و مدیریت منابع سازمان شیلات ایران، بخش عمدهای از فعالیتهای قابل انجام در سواحل را پرورش میگو و ماهیان دریایی برشمرد و گفت: تعاملات بسیار خوبی در این حوزه به انجام رسیده، به گونهای که نخستین زنجیره ارزش برای ماهیان دریایی در مناطق آزاد اجرایی شده است.
وی تصریحکرد: انتقال فناوری و استفاده از منابع مورد نیاز در مناطق آزاد سریعتر به نتیجه رسیده است، اما ضرورت دارد همکاریهای بیشتری در زمینه اصلاح قوانین و مقررات موجود انجام و ممانعتهای قانونی در این زمینه رفع شود.