به گزارش خبرگزاری صداو سیما، عیسی گلشاهی،معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع سازمان شیلات با اشاره به نقش شیلات در اقتصاد دریامحور، حرکت به سمت توسعه دریامحور و تولید ماهیان دریایی و میگو را اقدامی موثر در سال‌های اخیر برشمرد و افزود: در سال گذشته ۳۵ همت سرمایه‌گذاری انجام شد که بخش عمده آن از آورده اشخاص بوده است و در سال جاری نیز پیش‌بینی می‌شود میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه به بیش از ۵۰ همت برسد.

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع سازمان شیلات ایران، بخش عمده‌ای از فعالیت‌های قابل انجام در سواحل را پرورش میگو و ماهیان دریایی برشمرد و گفت: تعاملات بسیار خوبی در این حوزه به انجام رسیده، به گونه‌ای که نخستین زنجیره ارزش برای ماهیان دریایی در مناطق آزاد اجرایی شده است.

وی تصریح‌کرد: انتقال فناوری و استفاده از منابع مورد نیاز در مناطق آزاد سریع‌تر به نتیجه رسیده است، اما ضرورت دارد همکاری‌های بیشتری در زمینه اصلاح قوانین و مقررات موجود انجام و ممانعت‌های قانونی در این زمینه رفع شود.