به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استا در این آئین گفت: این برنامه با هدف بزرگداشت مقام والای پزشکی و ارج نهادن به جایگاه جامعه پزشکی برگزار شد.

دکتر پناهی با بیان اینکه در حال حاضر هزار و ۳۲۶ پزشک در کهگیلویه و بویراحمد در رشته‌های مختلف درمانی به مردم استان خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می‌کنند افزود: از این تعداد ۴۳۰ پزشک متخصص و فوق تخصص، ۸۰۰ پزشک عمومی، ۳۶۶ دندان‌پزشک و ۱۹۶ داروساز در استان فعالیت دارند و این ظرفیت موجب ارتقای سطح خدمات درمانی به مردم شده است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یاسوج هم در این آئین ضمن تبریک روز پزشک، دندان‌پزشک و داروساز گفت: با توجه به اینکه و موضوع علم پزشکی، انسان به‌عنوان اشرف مخلوقات است، این رشته از جایگاهی ویژه برخوردار است.

آیت الله حسینی افزود: امروز حرفه پزشکی برای حفظ حیات انسان‌ها قرار دارد و همه ما مسئولیت داریم برای سلامت جامعه تلاش کنیم.

وی با اشاره به دستاورد‌های انقلاب اسلامی در حوزه بهداشت و درمان اضافه کرد: پیش از پیروزی انقلاب تنها یک بیمارستان و تعداد اندکی پزشک در استان وجود داشت، اما امروز شاهد توسعه بیمارستان‌ها و حضور پزشکان متخصص و فوق تخصص هستیم.

وی ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی توانست ظرفیت‌های خفته در بخش‌های مختلف را بیدار کند و اکنون در حوزه پزشکی و پرستاری خدمات گسترده‌ای به مردم استان ارائه می‌شود.

آیت‌الله حسینی همچنین بر ضرورت رعایت اصول حرفه‌ای در نسخه‌نویسی تأکید کرد و گفت: پزشکان باید از تجویز دارو‌های غیرضروری خودداری کنند، چرا که افزایش هزینه‌ها فشار مضاعفی بر مردم وارد می‌کند و اخلاق، شرافت و نگاه تخصصی باید در اولویت کار پزشکان قرار گیرد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار هم در‌ای آئین با بیان اینکه سلامت و امنیت از ارکان اصلی جامعه هستند، گفت: ارتقای سلامت نیازمند آگاهی‌بخشی و آموزش مستمر است.

فتا محمدی افرزود: پیشگیری، درمان و آموزش سه محور اساسی در این حوزه محسوب می‌شوند و دولت باید زیرساخت‌ها و تجهیزات لازم را برای خدمت‌رسانی بهتر در اختیار کادر درمان قرار دهد.

در پایان این آئین از تعدادی از پزشکان در رشته‌های مختلف تجلیل شد.