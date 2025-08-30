به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ابراهیم پیرامون با اشاره به آماده سازی ۲۲ طرح مهم توسعه‌ای، زیست‌محیطی و زیرساختی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب گفت: این طرح‌ها در حوزه‌های جمع‌آوری و تزریق گاز، بهسازی تأسیسات فرآیندی، ایمن‌سازی خطوط لوله و ارتقای زیرساخت‌های پشتیبانی صنعت نفت طراحی و اجرا شده‌اند و بخش عمده‌ای از آنها در خوزستان و چند طرح نیز در استان کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد.

وی افزود: طرح‌های آماده افتتاح شامل ساخت ایستگاه‌های جمع‌آوری و تزریق گاز، تعویض کمپرسور‌های فرسوده و شبکه خطوط انتقال گاز، بهسازی بخشی از مشعل‌های کارون، جمع‌آوری و فروش گاز‌های همراه، نصب نمک‌گیر برقی، احداث حوضچه تبخیر پساب نمک‌زدایی، اجرای سازه بتنی و پل روگذر جراحی، نصب تلمبه چندفازی، ایمن‌سازی خطوط لوله، احداث ایستگاه آتش‌نشانی و چند طرح زیربنایی دیگر است.

پیرامون اعتبار تخصیص‌یافته به این پروژه‌ها را در مجموع حدود ۵ همت و ۱۹۴ میلیون یورو عنوان کرد و ادامه داد: بهره‌برداری از این طرح‌ها، علاوه بر افزایش پایداری تولید نفت و گاز، نقش چشمگیری در کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی، صیانت از منابع ملی و ارتقای ایمنی عملیات خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب تأکید کرد: افتتاح این طرح‌ها بیانگر عزم جدی مناطق نفت‌خیز جنوب در مسیر توسعه پایدار، افزایش بهره‌وری و تحقق اهداف کلان صنعت نفت است.