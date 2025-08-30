پخش زنده
طرح پلاککوبی ساختمانها در ۱۹ شهر استان ایلام اجرایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیرکل پست استان با اشاره به اجرای طرح پلاککوبی ساختمانها در ۱۹ شهر استان گفت: برای نخستینبار قرارداد تفاهمنامه همکاری در این زمینه منعقد و عملیات نصب پلاک در مرکز استان نیز اجرایی شد.
صادق غلامی اظهار کرد: این طرح با پیشرفت ۹۵ درصدی ژئوکدسازی اماکن شهری و ۷۰ درصدی اماکن روستایی در قالب طرح ملی جینف اجرا شد.
وی افزود: بیش از ۳۰۰ روستا زیر پوشش عملیات بهنگامسازی سرویس کد پستی قرار گرفتند و واحدهای توزیع روستایی بهصورت هوشمند تجهیز شدند.