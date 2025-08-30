به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، حمیدرضا اردلان دبیر هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان در نشست رسانه ای این رویداد گفت: موضوع تداوم این جشنواره یک موضوع مهم است زیرا تداوم ساختارساز است و موجب استحکام و معنابخشی می شود.

وی با بیان اینکه جشنواره ملی موسیقی جوان صورت های موسیقی را بازتعریف میکند، اظهار داشت: این فستیوال تاکنون از محتوای خودش حفاظت کرده و‌ در دوره هجدهم این تداوم به فعالیت های مستمر در طول سال هم نیازمند است.

اردلان با اشاره به برگزاری جشنواره در دو مرحله، ادامه داد: هر سال جوان ها در یک آزمون به نام فستیوال موسیقی شرکت میکنند و در طول سال فعالیت های آموزشی و دانشگاهی خود را دارند.

وی افزود: وظیفه جشنواره ملی موسیقی تشکیل گروه در موسیقی نواحی، مقامی، دستگاهی و کلاسیک است.

دبیر جشنواره ملی موسیقی گفت: بحث آهنگسازی در ایران مهم است و ما هم سعی میکنیم برای آنها زمینه اجرا فراهم کنیم. در مراسم اختتامیه سال گذشته

۴ گروه اجرای برنامه داشتند که بسیار مورد استقبال قرار گرفتند.

وی با اشاره به پایبندی جشنواره به موضوع جوانگرایی مطرح کرد: از سال گذشته دیگر دبیر جشنواره نخواهم بود زیرا جوانان تحصیل کرده و صاحب دانش زیر ۴۰ سال، به خوبی می توانند این جشنواره را هدایت کنند.

در ادامه اسحاق شکری رئیس انجمن موسیقی در خصوص جزئیات جشنواره توضیح داد: در مرحله نخست، ۱۶۴۰ هنرمند شرکت کردند که ۸۴۰ نفر در موسیقی دستگاهی،۳۵۱ نفر در موسیقی کلاسیک و ۴۴۹ نفر در بخش موسیقی نواحی بوده اند.

وی ادامه داد: در بخش آهنگسازی در دو رشته ویولن و پیانو ایرانی، جشنواره تک مرحله ای بوده و برگزیدگان در همان ابتدا مشخص شده اند

اما شرکت کنندگان دیگر بخش ها به مرحله نهایی می آیند که در بخش موسیقی دستگاهی ۲۱۷ نفر، در بخش نواحی ۲۷۲

و‌در بخش موسیقی کلاسیک ۱۱۶ نفر به مرحله نهایی رسیدند.

شکری با اشاره به حضور ۱۰۰ داور در این جشنواره، گفت: هنرمندان ۳۰ استان در این فستیوال شرکت کرده اند که ۵۸ درصد شرکت کنندگان مرد و ۴۲ درصد خانم هستند.

گفتنی است هجدهمین جشنواره ملی جوانان از ۱۱ شهریور تا ۲۶ شهریور در تالار رودکی برگزار و ۲۹ شهریور هم برگزیدگان معرفی خواهند شد.