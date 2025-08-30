پخش زنده
امروز: -
مدیرکل بهزیستی خوزستان از بهره برداری ۱۰۴ واحد مسکونی در استان به مناسبت هفته دولت و واگذاری آنها به خانوادههای زیر پوشش این نهاد حمایتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهران کریمیان ضمن قدردانی از تلاشهای همه کارکنان دولت بهویژه همکاران خود در سازمان بهزیستی، مهمترین دستاوردهای این سازمان در یک سال گذشته را تشریح کرد و گفت: در حال حاضر ۱۲۰ هزار خانوار زیر پوشش شامل خانوادههای معلول، بیسرپرست و بدسرپرست ماهیانه مبلغی بالغ بر ۲ هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال مستمری دریافت میکنند.
وی افزود: همچنین علاوه بر مستمری، به ۱۰ هزار و ۷۱۶ خانواده که دارای عضو با معلولیت شدید یا ضایعه نخاعی هستند نیز حق پرستاری پرداخت میشود.
کریمیان با اشاره به حوزه مسکن مددجویان، ادامه داد: در یک سال گذشته به یک هزار و ۱۷۳ خانواده، جمعا ۹۴۰ میلیارد ریال کمک بلاعوض مسکن پرداخت شده و تا پایان سال نیز به بیش از یک هزار خانواده دیگر نیز در قالب تسهیلات مسکن کمک خواهد شد.
مدیرکل بهزیستی خوزستان اضافه کرد: در حوزه اشتغال نیز در سال جاری تاکنون به ۲ هزار و ۵۲۴ مددجو نیز که دورههای آمادهسازی شغلی را گذرانده بودند، تسهیلات قرضالحسنه اشتغال پرداخت شده که مبلغ پرداختی در این حوزه بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال بوده است.
توزیع ۴۱۰ میلیارد ریال وسایل توانبخشی
وی در خصوص توزیع وسایل توانبخشی گفت: در طول یک سال گذشته، ۴۱۰ میلیارد ریال نیز وسایل توانبخشی شامل عصا، ویلچر و دیگر تجهیزات میان مددجویان توزیع شده است.
کریمیان با اشاره به خدمات روانشناختی، افزود: همزمان با جنگ ۱۲ روزه نیز، مرکز مشاوره ۱۴۸۰ بهزیستی به صورت ۲۴ ساعته فعال بوده و به بیش از سه هزار تماس برای کاهش اضطراب و استرس ناشی از جنگ پاسخ داده است.
وی از حمایت تحصیلی ۱۵ هزار دانشآموز و یک هزار و ۵۰۰ دانشجو زیر پوشش خبر داد و عنوان کرد: شهریه دانشگاه دانشجویان به طور کامل پرداخت میشود.
نگهداری ۵ هزار مددجود در مراکز شبانهروزی و اورژانس اجتماعی
کریمیان افزود: همچنین ۱۲۰ مرکز شبانهروزی در استان از پنج هزار نفر شامل معلولان، سالمندان و آسیب دیدگان اجتماعی نگهداری میکنند.
وی یادآور شد: اورژانس اجتماعی بهزیستی نیز در یک سال گذشته در ۳۹ هزار و ۷۴۶ مورد برای ساماندهی آسیبهای اجتماعی مداخله کرده است.
حمایت از ۴ هزار و ۴۴۵ خانواده دارای فرزند چندقلو
مدیرکل بهزیستی خوزستان گفت: خوزستان از نظر آمار چندقلوزایی جزو استانهای برتر کشور است و در حال حاضر ۴ هزار و ۴۴۵ خانواده که صاحب دوقلو، سهقلو، چهارقلو و حتی پنجقلو شدهاند، زیر پوشش قرار گرفتهاند و تا سن ۶ سالگی از کودکان حمایت میشود.
نمایشگاه دستاوردهای مددجویان
وی اظهار کرد: همچنین در حاشیه این آیین، نمایشگاهی از دستاوردها و تولیدات مددجویان و معلولان ساکن در مراکز بهزیستی برپا شده است. این تولیدات که حاصل آموزشها و هنردرمانی است، شامل صنایع دستی، سفال، نقاشی و سایر محصولات است. همچنین تعاونیهای زنان، مانند «تعاونی همیار زنان دزفول»، محصولات خود را عرضه کردهاند.
نمایشگاه هفته دولت در خوزستان از سوم تا هفتم شهریور در محل نمایشگاههای بین المللی اهواز دایر است.