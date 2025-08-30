به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان جغتای گفت: این طرح‌ها شامل آسفالت معابر بافت فرسوده به مساحت ۲۳ هزار متر مربع و با صرف اعتباری به مبلغ ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و عملیات تسطیح و جدول گزاری معابر به طول ۲۱ هزار متر مربع و اعتبار دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.

حسن ابارشی افزود: همچنین ساخت و اجرای آبنما و کافی شاپ در مجموعه زیارتی و گردشگری ستارگان جغتای و نصب المان‌های نوری با اعتبار ۱۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان از دیگر طرح های این شهرستان بود که مورد استفاده شهروندان جغتایی قرار می گیرد.