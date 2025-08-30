پخش زنده
مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، در آخرین روز هفته دولت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، شامگاه جمعه و در آخرین روز هفته دولت با حضور مدیران ارشد استان، در مسجد مهدیه همدان برگزار شد.
در این مراسم، حجتالاسلام احد آزادیخواه نماینده مردم ملایربا بیان اینکه امروز جمهوری اسلامی به نقطهای رسیده که صدایش در جهان شنیده میشود، اظهار داشت: امام راحل با تکیه بر آموزههای قرآن، مکتبی ایجاد کردند که توانست ملتها را بیدار و دشمنان را ناتوان کند. دشمنان میخواستند ما را در ضعف نگه دارند، اما خداوند به این ملت عزت و اقتدار بخشید.
وی با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در سالروز شهادت امام رضا (ع) گفت: در ۴۵ سال گذشته هر روز این نظام قویتر شده است. امروز دشمن دریافته که راه عقب راندن جمهوری اسلامی جنگ سخت نیست، بلکه ایجاد اختلاف و شکاف در درون ملت و مسئولان است؛ بنابراین باید مراقب باشیم انتقادها به تخریب و تضعیف و در نهایت خدمت به دشمن تبدیل نشود.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با مرور روزهای سخت آغاز انقلاب و دفاع مقدس تصریح کرد: در سالهای ۶۵ و ۶۶ تنها دغدغه مردم ساخت پناهگاه برای در امان ماندن از بمباران بود، اما امروز کشور در حوزههای مختلف به دستاوردهای بزرگ رسیده است. ظرفیت برق از ۷ هزار مگاوات پیش از انقلاب به ۸۰ هزار مگاوات افزایش یافته، و در بخشهایی همچون آبرسانی، گازرسانی، بهداشت و درمان، مدرسهسازی و کشاورزی نیز رشد چشمگیری داشتهایم.
وی با بیان اینکه خون شهدا مسیر بیداری ملتها را هموار کرده، افزود: امروز منفورترین رژیم در دنیا رژیم صهیونیستی است و حتی در قلب اروپا و آمریکا ملتها علیه جنایات اسرائیل فریاد میزنند. این معجزه جز با مقاومت ملت ایران و خون شهدا به دست نمیآمد.
آزادیخواه در ادامه به نقش نیروهای مسلح در دفاع از ملت فلسطین و جنگ ۱۲ روزه اخیر اشاره کرد و گفت: ایثارگری رزمندگان ما در لحظاتی که احتمال شهادت بالای ۸۰ درصد وجود داشت، نشان داد که این نظام به پشتوانه ولایت و ایمان مردم، قدرتی شکستناپذیر است.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد: اگرچه مشکلات و ناترازیهایی در کشور وجود دارد، اما نباید اقدامات بزرگ دولتها و خدمات گسترده جمهوری اسلامی نادیده گرفته شود. ما موظفیم نقاط قوت را تبیین و برای مردم بازگو کنیم.
وی در پایان بیان کرد: امروز ملتها بیدار شدهاند و جریان بیداری متوقفشدنی نیست. دشمن میتواند در فروش نفت یا عرصه اقتصادی مزاحمت ایجاد کند، اما نمیتواند حرکت جمهوری اسلامی و امت اسلامی را متوقف کند. مردم حقطلباند و مطالبهگری آنان بهجاست، اما دستاوردهای بزرگ انقلاب نیز باید برجسته و بیان شود.