معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی گفت: شهید رجایی گفتمان خدمت صادقانه و بی منت را احیا کرد و بر اساس آرمان‌های امان راحل سبک جدیدی از مدیریتی را ارائه کرد و امروز آبروی کارگزاران و مدیران است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ طاهر رستمی در چهل و چهارمین سالگرد شهیدان رجایی و باهنر گفت: بعد از انقلاب ۵۷ الگوی جدیدی باب شد از سال ۵۸ اولین تحریم‌ها و ترور‌ها آغاز شد جنگ هشت ساله بر ایران تحمیل شد، اما به رغم فشار‌های بسیار دشمنان علیه ایران ثابت شد که مردم همیشه در صحنه هستند، چون با فرهنگ ایثار و شهادت و عاشورا اتفاقات خوبی را رقم زدند.

وی گفت: هفته دولت مزین به نام شهدا است به رغم تمام تحریم‌ها همچنان پیروز و سربلند هستیم که دشمنان با استقلال، آزادگی و پیشرفت ایران مشکل دارند.

رستمی افزود: با انسجام و وحدت مردم و اقتدار نیرو‌های مسلح پیروزی همیشه رخ می‌دهد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار افزود: خراسان شمالی استانی است دارای تنوع قومیتی و مذهبی که با وحدت و همداب مردم و مسئولین در کنار هم ثابت قدم هستند.

دشمنان تاب دیدن دستاورد‌های نظام اسلامی را ندارند

رستمی با بیان اینکه دشمنان تاب دیدن دستاورد‌های نظام اسلامی ایران را ندارند، گفت: وقتی انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، جنگ تحمیلی به راه انداختند و بعد از ناکامی در جنگ تحریم‌های گسترده‌ای در بخش‌های گوناگون به کشور تحمیل کردند.

وی افزود: بدخواهان نظام جمهوری اسلامی هیچگاه از دشمنی علیه ایران دست نکشیده‌اند و هر بار با ابزاری سعی در تضعیف این حکومت مردمی داشته‌اند به گونه‌ای که خردادماه امسال نیز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به راه انداخته‌اند.

معاون استاندار اضافه کرد: برخلاف بسیاری از پیش بینی‌ها مردم ایران با اتحادی بی نظیر در برابر دشمنان ایستادند و اعلام کردند همچنان پای آرمان‌های انقلاب اسلامی هستند و فریب دشمنان را نخواهند خورد.

در پایان مراسم از خانواده‌های شهدای خدمت تقدیر شد.