به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان زیرکوه گفت: ماموران اخباری مبنی بر نگهداری تعدادی دستگاه غیرمجاز تولید ارز دیجیتال دریافت کردند، که بررسی و پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

سرهنگ هادی سلمانی افزود: با انجام تحقیقات تخصصی و پلیسی، محل نگهداری دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال شناسایی شد و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، ماموران موفق به کشف ۳ دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیر مجاز به ارزش ۵ میلیارد ریال شدند.

وی گفت: ماموران در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.