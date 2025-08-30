بیستمین شماره از مجله «ایران فرهنگی و فرهنگ ایرانی» با هدف معرفی جامع ایران معاصر در عرصه‌های علمی، هنری، فرهنگی و اجتماعی از سوی رایزنی فرهنگی ایران در تایلند منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این مجله تخصصی که به صورت منظم به انتشار مطالب مرتبط با فرهنگ و تمدن ایران می‌پردازد، در این شماره تلاش کرده است تا تصویری جامع و به‌روز از دستاورد‌های کشورمان ارائه دهد. هدف اصلی از انتشار این شماره، ضمن پاسداشت و معرفی میراث گران‌بهای تاریخی و هنری ایران، برجسته ساختن پیشرفت‌های علمی و فناورانه کشور در عرصه‌های نوین بوده است. در این راستا، مجله کوشیده است تا نشان دهد چگونه ایران می‌تواند پیام رهایی‌بخش اسلام را در قالبی نو و با تکیه بر دانش و فرهنگ معاصر بازآفرینی کرده و به جهانیان عرضه نماید.

معرفی ایران: ارتقای جایگاه ایران در هوش مصنوعی و رباتیک

ایران در سال‌های اخیر توانسته است جایگاه خود را در عرصه هوش مصنوعی و رباتیک ارتقا دهد. دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های دانش‌بنیان با تلاش محققان جوان به دستاوردهای چشمگیری دست یافته‌اند؛ از ربات‌های انسان‌نما گرفته تا سامانه‌های پیشرفته پردازش داده. این مسیر نشان‌دهنده توانمندی کشور در بومی‌سازی فناوری‌های نوین است.

اهمیت این پیشرفت‌ها تنها در بُعد علمی خلاصه نمی‌شود، بلکه نمادی از استقلال ملی و نقش ایران در نظم علمی آینده نیز هست. ایران با ترکیب علم بومی و ظرفیت انسانی خود نشان داده است که می‌تواند سهمی جدی در آینده جهان دیجیتال و صنعتی داشته باشد.

هنر و معماری ایرانی: مسجد نصیرالملک شیراز

مسجد نصیرالملک، مشهور به مسجد صورتی، از زیباترین آثار معماری قاجار در شیراز است. بازی نور و رنگ در شیشه‌های رنگی، فضایی عرفانی و شاعرانه ایجاد می‌کند که آن را به یکی از محبوب‌ترین جاذبه‌های گردشگری ایران بدل کرده است. این مسجد نمونه‌ای شاخص از پیوند معنویت و زیبایی در معماری ایرانی است.

ثبت جهانی مسجد نصیرالملک در فهرست یونسکو، ارزش فرهنگی و هنری آن را برای نسل‌های آینده تثبیت کرده که این اثر نشان می‌دهد هنر ایرانی چگونه توانسته در گذر زمان، زبان مشترکی برای ارتباط معنوی با انسان‌ها در سراسر جهان باشد.

چهره برجسته: استاد محمود فرشچیان

محمود فرشچیان از بزرگ‌ترین هنرمندان معاصر ایران است که نگارگری را به اوجی تازه رسانده و آثار او با خطوط سیال و رنگ‌های زنده، بازتابی از عشق، عرفان و ایمان در فرهنگ ایرانی اسلامی و نگاره‌های او در موزه‌ها و مکان‌های مذهبی، از جمله حرم‌های مطهر، جاودانه شده‌اند.

زندگی و هنر فرشچیان نمادی از پیوند میان سنت و نوآوری که توانست زبان نگارگری ایرانی را جهانی سازد و پیام معنویت و زیبایی را به مخاطبان بین‌المللی منتقل کند ودر این شماره معرفی این هنرمند فرصتی برای بازخوانی نقش هنر ایرانی در عصر حاضر است.

معرفی کتاب: تفسیر نماز

کتاب «تفسیر نماز» نوشته حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قرائتی اثری ارزشمند در توضیح فلسفه و ابعاد تربیتی نماز و نویسنده با نثری ساده و روان، هر بخش از نماز را با معنا و هدف آن پیوند و نشان می‌دهد که نماز مدرسه‌ای برای انسان‌سازی است.

این کتاب به دلیل بیان روشن و کاربردی، با استقبال گسترده مواجه شده و معرفی آن در این شماره فرصتی برای توجه دوباره به نقش نماز در بازسازی فردی و اجتماعی در جهان معاصراست.

اخبار ایران: تازه‌های علمی و فناورانه

پیشرفت‌های نانو در ایران: ایران طی یک سال گذشته موفق شده جایگاه خود را در جمع کشورهای پیشرو در فناوری نانو تثبیت و کاربردهای گسترده در پزشکی، کشاورزی، انرژی و صنایع دفاعی نشان از ظرفیت بالای این حوزه دارد.

افتتاح خانه نوآوری ایران در چین: نخستین مرکز نوآوری و فناوری ایران در پکن گشایش و این مرکز بستری برای معرفی توانمندی‌های علمی کشور و توسعه همکاری‌های فناورانه و اقتصادی با شرق آسیا خواهد بود.