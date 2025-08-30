پخش زنده
امروز: -
حدود 18 هزار مورد ولادت امسال در آذربایجانغربی ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل ثبت احوال آذربایجانغربی با اشاره به ثبت نزدیک به 18 هزار مورد ولادت امسال در استان گفت: روزانه ۱۱۵ مورد تولد نوزاد در استان به ثبت میرسد که نشان میدهد هر ۱۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه یک نوزاد متولد میشود.
سعید احمدی افزود: از این تعداد حدود ۱۱ هزار و ۲۰۰ مورد آن در شهرها و بقیه در روستاها متولد شدهاند.
احمدی اظهار کرد: همچنین در این مدت شاهد تولد بیش از ۹ هزار و ۴۰۰ نوزاد پسر بودیم که نزدیک به یکهزار مورد بیشتر از نوزادان دختر است.
وی گفت: در سالجاری بیش از ۴۰۰ مورد چندقلوزایی در استان ثبت شده که ۳۸۸ مورد آن دوقلو و ۱۹ مورد سه قلو بود.
مدیرکل ثبت احوال آذربایجانغربی اضافه کرد: امسال همچنین حدود هشت هزار مورد فوت در استان به ثبت رسیده که بیش از چهار هزار و ۵۰ مورد آن مربوط به مردان و بقیه زنان بودهاند.
وی افزود: با توجه به این آمار میتوان گفت جمعیت آذربایجانغربی از ابتدای امسال نزدیک به ۱۴ هزار نفر افزایش یافته است.