به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل ثبت احوال آذربایجان‌غربی با اشاره به ثبت نزدیک به 18 هزار مورد ولادت امسال در استان گفت: روزانه ۱۱۵ مورد تولد نوزاد در استان به ثبت می‌رسد که نشان می‌دهد هر ۱۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه یک نوزاد متولد می‌شود.

سعید احمدی افزود: از این تعداد حدود ۱۱ هزار و ۲۰۰ مورد آن در شهرها و بقیه در روستاها متولد شده‌اند.

احمدی اظهار کرد: همچنین در این مدت شاهد تولد بیش از ۹ هزار و ۴۰۰ نوزاد پسر بودیم که نزدیک به یکهزار مورد بیشتر از نوزادان دختر است.

وی گفت: در سالجاری بیش از ۴۰۰ مورد چندقلوزایی در استان ثبت شده که ۳۸۸ مورد آن دوقلو و ۱۹ مورد سه قلو بود.

مدیرکل ثبت احوال آذربایجان‌غربی اضافه کرد: امسال همچنین حدود هشت هزار مورد فوت در استان به ثبت رسیده که بیش از چهار هزار و ۵۰ مورد آن مربوط به مردان و بقیه زنان بوده‌اند.

وی افزود: با توجه به این آمار می‌توان گفت جمعیت آذربایجان‌غربی از ابتدای امسال نزدیک به ۱۴ هزار نفر افزایش یافته است.