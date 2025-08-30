به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنابر اعلام اداره کل هواشناسی استان مرکزی با توجه به تداوم ضعیف‌تر جریانات شرقی بودن جریانات سطحی در بیابان‌های نواحی مرکزی کشور و احتمال انتقال ذرات معلق طی این مدت آسمان بعضی از نقاط استان غبارآلود خواهد بود.

از نظر دمایی بررسی‌ها حاکی از کاهش نسبی دمای هوا نسبت به روز‌های گذشته است و طی روز‌های آینده تا اواسط هفته جاری وضعیت فعلی دما کم و بیش تداوم خواهد یافت.