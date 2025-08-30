اداره کل هواشناسی استان مرکزی: مطابق بررسیها وضعیت هوای استان تا روز سه شنبه عمدتا صاف در ساعات بعدازظهر گاهی همراه با وزش باد پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنابر اعلام اداره کل هواشناسی استان مرکزی با توجه به تداوم ضعیفتر جریانات شرقی بودن جریانات سطحی در بیابانهای نواحی مرکزی کشور و احتمال انتقال ذرات معلق طی این مدت آسمان بعضی از نقاط استان غبارآلود خواهد بود.
از نظر دمایی بررسیها حاکی از کاهش نسبی دمای هوا نسبت به روزهای گذشته است و طی روزهای آینده تا اواسط هفته جاری وضعیت فعلی دما کم و بیش تداوم خواهد یافت.