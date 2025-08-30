وی با اشاره به اینکه شاهد توجه ویژه مقام معظم رهبری نسبت به شخص رئیس جمهور و به تبع آن دولتمردان بودیم ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در این فرمایشات نه تنها به خصلتهای نیکو و توفیقات رئیس جمهور مردمی و تلاشگر اشاره کردند، بلکه تکلیفی بر دوش همگان نهادند و آن امر حمایت از دولت تلاشگر بود.
سرمست با قدردانی از سیستم اجرایی استان و تمامی تلاشگران در بخش دولتی و خصوصی که در دفاع مقدس ۱۲ روزه تمام عیار از کشور پشتیبانی کردند گفت:در طول دفاع مقدس ۱۲ روزه در حوزه ترخیص اقلام اساسی از گمرکات کار جهادی صورت گرفت و باند فرودگاه بین المللی تبریز در عرض ۹ روز کار جهادی به فعالیت برگشت.
وی ادامه داد: در طول دفاع مقدس ۱۲ روزه وفاق ملی به نحو کامل در حوزه حکمرانی شکل گرفت و زیباترین جلوه آن، وفاق و انسجام مردم استان بود که در صحنههای مختلف به نمایش گذاشته شد.
حجت الاسلام والمسلمین مطهریاصل امام جمعه تبریز نیز در جلسه شورای اداری استان گفت: عقل بشری و معارف دینی به این نتیجه رسیده است که خالق جهان خداوند متعال است اراده کرده جهان و انسان را بیافریند.
حجت الاسلام والمسلمین مطهریاصل بیان داشت: وقتی در راس عالم خداوند متعال قرار میگیرد باید وجودی باشد که صاحب علم، قدرت و حیات نامحدود باشد. امکان ندارد وجودی که محدود است بتواند چنین عالم بزرگی را به وجود آورد که عقل بشر از شگفتیهای آن حیران است.
امام جمعه تبریز ادامه داد: طبق نظریات فعلی اندیشمندان، عالم نزدیک ۶ میلیارد سال است که آفریده شده و نور بعضی از ستارهها هنوز به زمین نرسیده است. همین کره زمین بسیار سیاره کوچکی است که اصلا به چشم نمیآید و جهان اگر ۱۰۰ مطلب داشته باشد دو مطلب بیشتر از آن نمیدانیم.
وی به توصیف شگفتیهای خلقت انسان پرداخت و افزود: گل سر رسبد مخلوقات این عالم عظیم انسان است. انسانها باید خود را با اهداف خلقت مطابقت دهند، چرا که نخواهند توانست در برابر این علم و قدرت نامحدود خداوند ایستادگی کنند.
حجت الاسلام والمسلمین مطهریاصل با بیان اینکه انسان چارهای جز اطاعت در برابر حق ندارد و وظیفه ما این است که در راستای اهداف الهی حرکت کنیم، متذکر شد: در بحث حکومت هدف خداوند این است که عدالت در بین بندگان خداوند برقرار و از ظلم دوری شود.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: هرکسی به هر مقدار که بتواند عدالت را برقرار کند به خداوند نزدیکتر بوده و هر کس بیشتر ظلم کند مورد غضب الهی قرار میگیرد.
حجت الاسلام والمسلمین مطهریاصل در بخش دیگری از صحبتهای خود به ویژگیهای استان آذربایجان شرقی و بویژه شهر تبریز پرداخت و گفت: تبریز شهری کهن در تجارت و اقتصاد بوده که در محل تلاقی جاده ابریشم قرار داشته و معروف به تولید ثروت و سرآمد علم و اقتصاد است.
امام جمعه تبریز اضافه کرد: هیچ کدام از استانها قدمتی که تبریز در اقتصاد دارد، ندارند. در بحث انباشت و تولید ثروت و تجارت هیچ استانی به پای آذربایجانشرقی نمیرسد و اینجا نباید از هیچ استانی عقب بماند.