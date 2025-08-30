استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به فضای همراهی و همدلی حاکم بر استان گفت: ثمره همدلی کسب رتبه اول در پروژه‌های عمرانی هفته دولت و رتبه دوم در حوزه اقتصادی در سطح کشور است که حاصل تلاش همگانی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،بهرام سرمست در جلسه شورای اداری استان آذربایجان شرقی که با تجلیل از دستگاه‌های برتر استان در قالب جشنواره شهید رجایی با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد، گفت: به مدد مدیران، کارکنان دستگاه‌های اجرایی و تعامل با نمایندگان و اعضای شورای تامین، فضای همراهی و همدلی خوبی در استان حاکم شده است که ثمره آن کسب رتبه اول در پروژه‌های عمرانی هفته دولت و رتبه دوم در حوزه اقتصادی در سطح کشور است که حاصل تلاش همگانی در بخش دولتی و خصوصی است.

وی با اشاره به اینکه شاهد توجه ویژه مقام معظم رهبری نسبت به شخص رئیس جمهور و به تبع آن دولتمردان بودیم ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در این فرمایشات نه تنها به خصلت‌های نیکو و توفیقات رئیس جمهور مردمی و تلاشگر اشاره کردند، بلکه تکلیفی بر دوش همگان نهادند و آن امر حمایت از دولت تلاشگر بود.

سرمست با قدردانی از سیستم اجرایی استان و تمامی تلاشگران در بخش دولتی و خصوصی که در دفاع مقدس ۱۲ روزه تمام عیار از کشور پشتیبانی کردند گفت:در طول دفاع مقدس ۱۲ روزه در حوزه ترخیص اقلام اساسی از گمرکات کار جهادی صورت گرفت و باند فرودگاه بین المللی تبریز در عرض ۹ روز کار جهادی به فعالیت برگشت.

وی ادامه داد: در طول دفاع مقدس ۱۲ روزه وفاق ملی به نحو کامل در حوزه حکمرانی شکل گرفت و زیباترین جلوه آن، وفاق و انسجام مردم استان بود که در صحنه‌های مختلف به نمایش گذاشته شد.