به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان گفت: در پی اعلام وقوع یک فقره سرقت اماکن دولتی در شهرستان نهبندان بررسی و پیگیری موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

سرهنگ دشتستانی افزود: مأموران پاسگاه بندان شهرستان نهبندان با انجام کار اطلاعاتی و تحقیقات میدانی یک نفر سارق سابقه دار را در این خصوص شناسایی و پس از هماهنگی مرجع قضائی طی عملیاتی متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان با بیان اینکه متهم در تحقیقات پلیسی به یک فقره سرقت اماکن دولتی اعتراف کرد؛ افزود: در این خصوص پرونده تشکیل و متهم به مراجع قضائی معرفی شد.