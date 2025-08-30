به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مهدی بختیاری‌زاده درباره روند راه‌اندازی بازار‌های جدید میوه و تره‌بار در شهر تهران اظهار کرد: در حال حاضر ۴ بازار آماده افتتاح داریم که به‌ترتیب در مناطق ۱۸، ۱۷، ۲۰ و ۲ قرار دارند و مراحل اجرایی آنها به پایان رسیده است. همچنین در منطقه ۷ نیز بازار جدیدی در دست آماده‌سازی قرار دارد که به‌زودی به فهرست بازار‌های در صف افتتاح افزوده خواهد شد.

وی با اشاره به روند مطلوب ساخت بازار‌های جدید، افزود: پیشرفت پروژه‌ها با سرعت خوبی در حال انجام است و خوشبختانه تاکنون هیچ خللی در روند توسعه و ساخت بازار‌ها ایجاد نشده است.