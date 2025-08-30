پخش زنده
امروز: -
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از افتتاح ۳۱ پروژه صنعتی و معدنی این استان با سرمایهگذاری بالغ بر ۳۷ هزار میلیارد ریال در هفته دولت امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، یادگار احمدی گفت : با بهره برداری از این واحدها برای حدود ۹۱۰ نفر شغل مستقیم ایجاد میشود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان تصریح کرد: طرحهای قابل افتتاح در زمینههای مختلف تولید محصولات شیمیایی و پلاستیکی و فرآوردههای نفتی، انواع لامپ و محصولات الکتریکی، اوراق فشرده چوبی، شمش سرب از ضایعات، لوازم خانگی و آشپزخانه، سیمان، محصولات بتنی و صنایع معدنی، مواد غذایی، ریخته گری فولاد، سیم و کابل، خودرو و قطعات وابسته هستند که به چرخه تولید استان ملحق میشوند.
احمدیخاطرنشان کرد: همچنین در هفته دولت عملیات اجرایی دو طرح اقتصادی و تجاری شهرک صنفی مهدیشهر و خدمات فروش و پس از فروش خودروهای سنگین و نیمه سنگین در استان سمنان آغاز شد که با افتتاح این طرح ها زمینه اشتغال حدود ۶۶۰ نفر در استان فراهم خواهد شد.