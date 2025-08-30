پخش زنده
حجتالاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، در دیدار با خانواده شهید سردار سلامی با تأکید بر اهمیت جنگ شناختی در مقابله با عملیات روانی و رسانهای دشمن، از سرداران شهید به عنوان الگوهای فکری و عملی یاد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه سخنان خود را با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر آغاز کرد و از شهید سردار حسین سلامی و شهید سرلشکر محمد باقری به عنوان متفکران و دانشمندانی یاد کرد که در دوران مسئولیت خود در شورای عالی انقلاب فرهنگی، یاریگر این نهاد بودند. وی اظهار داشت: سردار سلامی شخصیتی دانشمند و متفکر بود و شهید باقری نیز متفکری عمیق و صاحبنظر به شمار میرفت.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی شهید سلامی را نمونهای روشن از پیوند علم، جهاد و معنویت دانست و بیان کرد: شهید سلامی از جمله شخصیتهایی بود که انس عمیق با قرآن کریم و اهلبیت(ع) داشت. ایشان در سالهای حضور در جبهه، هر روز پس از نماز صبح یک جزء قرآن تلاوت میکرد و این سیره نورانی را تا پایان عمر ادامه داد. حتی در سفرها و مسیرهای روزمره نیز قرائت قرآن از برنامههای همیشگی او بود.
وی اضافه کرد: شهید سلامی در کنار فعالیتهای علمی و مسئولیتهای سنگین اجرایی، هرگز ارتباط معنوی خود با قرآن و اهلبیت(ع) را قطع نکرد. همین پیوند عمیق بود که به سخنان و رفتار او روحانیتی خاص میبخشید و اطرافیانش را تحت تأثیر قرار میداد. بدون تردید، بخش مهمی از شخصیت ممتاز این شهید والامقام در همین انس و مداومت بر قرآن و توسل به اهلبیت(ع) ریشه داشت.
خسروپناه با اشاره به جایگاه خانواده در شخصیت شهید سلامی، گفت: آن شهید عزیز همواره بر خانوادهمحوری تأکید داشت و معتقد بود که ریشه تربیت جهادی و معنوی از خانه آغاز میشود. او نه تنها پدری مهربان و الگویی برای فرزندان خود بود، بلکه با رفتار و گفتار، خانواده را پایگاه تربیت نسل مؤمن و انقلابی میدانست. اهتمام ویژه او به ارتباط عاطفی و تربیتی با اعضای خانواده، از ویژگیهای برجسته شخصیت انسانی و اخلاقی ایشان بود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین به شهید محسن فخریزاده اشاره کرد و او را سردار دانشمند و یک راهبر علمی دانست که با پرورش جامعهای از نخبگان و دانشمندان، نقش ارزشمندی در مسیر علمی کشور ایفا کرد. وی با حسرت گفت: از دست دادن این عزیزان برای ما همچون از دست دادن پدر بود.
خسروپناه در ادامه به روند شکلگیری قرارگاه جنگ شناختی پرداخت و گفت: سالها درباره مفهوم کار قرارگاهی گفتگو میکردیم. در نهایت با همفکری جمعی از دوستان به الگویی مشخص در این زمینه دست یافتیم و حتی کتابی با عنوان «حکمرانی حکمی» برای تبیین این مباحث تدوین شد.
وی افزود: با آغاز جنگ اخیر، تصمیم گرفتیم این ایده را عملیاتی کنیم. همان روز نخست، قرارگاه جنگ شناختی را تشکیل دادیم و تقریباً دو ماه به صورت شبانهروزی مشغول فعالیت بودیم. گروههای مختلفی از جمله رصد و تولید محتوا شکل گرفتند و مدل قرارگاهی بهطور کامل اجرا شد.
در این دیدار خسروپناه دلنوشتهای تقدیم به خانواده شهید سلامی کرد:
«شهادت یک عطیه و رزق الهی است که نصیب اولیا الهی میشود شهید سپهبد پاسدار سلامی یک امت برای جهان اسلام بود، از زمان دانشجویی تا پاسداری و فرماندهی زیست ملکوتی و آسمانی داشت و با ظاهری ملکی و باطنی ملکوتی و زیست جهان جبروتی.
ضیافت علوی و نبوی و حسینی نصیب این عالم ربانی و خدایا منازل ملکوتی به این شهید قرآنی عطا کردی این کمترین را از دعای خوبان و شهید سلامی محروم مکن.»