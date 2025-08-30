به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ با تلاش ماموران آگاهی نیروی انتظامی قائم شهر، عاملان قاچاق آرد دولتی این شهرستان شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان قائم شهر گفت: در پی تماس‌های مردمی مبنی بر انجام قاچاق آرد دولتی در انبار مرکزی پخش آرد شهرستان قائم شهر، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ سیدجلیل نبوی افزود: در این اقدام سودجویانه، عامل اصلی قاچاق آرد که با هویت معلوم از پرسنل انبار مرکزی آرد شهرستان بوده با همکاری چند تن از واحد‌های خبازی متخلف، اقدام به کم فروشی و عرضه آرد به صورت قاچاق در خارج از شبکه توزیع آرد می‌کردند.

وی در تشریح مصداقی این تخلف صنفی گفت: به عنوان نمونه واحد خبازی که ۲۰ کیسه سهمیه آرد دولتی داشت ۱۲ کیسه را با همکاری و هماهنگی عامل انبار مرکزی آرد به خباز متخلف تحویل و هشت کیسه دیگر را در خارج از شبکه به صورت قاچاق به فروش می‌رساندند.

وی تصریح کرد: در پی این تخلفات موضوع در مدت زمان طولانی با تعقیب و مراقبت، تحت نظر پلیس آگاهی قرار گرفت و در یکی از روز‌های مورد نظر با رصد نامحسوس پلیس، عاملان قاچاق در حین بارگیری و حمل ۸۳ کیسه آرد قاچاق شناسایی شدند.

سرهنگ نبوی یادآور شد: درادامه پیگیری‌های پلیس، خودرو نیسان حامل آرد قاچاق در یکی از شهرستان‌های همجوار و در درب منزل فرد سوم که آرد قاچاق تحویل او می‌شد با هماهنگی دادستانی خودرو توقیف و متهمان دستگیر و به پلیس آگاهی نیروی انتظامی قائم شهر هدایت شدند.

فرمانده انتظامی قائم شهر خاطر نشان کرد: در ادامه این پیگیری‌ها با ورود دادستانی از محل انبار مرکزی توزیع آرد قائم شهر تعدادی رسید‌ها و فاکتور‌ها به همراه آرد قاچاق تحویل پلیس آگاهی شد و متهمان با تشکیل پرونده برای تحقیقات لازم به پلیس اقتصادی و سپس به دادسرای قائم شهر معرفی شدند.

سرهنگ نبوی افزود: پرونده متهمان به جرم اخلال در نظم اقتصادی و تحصیل مال نامشروع در شعبه سوم دادیاری دادسرای قائم شهر در دست رسیدگی است و متهمان با قرار وثیقه آزاد هستند.

متلاشی شدن شبکه پخش اقلام غیرمجاز دارویی در قائم شهر

فرمانده انتظامی قائم شهر با اعلان این خبر گفت: در ادامه اجرای طرح مبارزه بامحصولات و اقلام قاچاق، مأموران پلیس امنیت اقتصادی این شهرستان با انجام بررسی‌های تخصصی موفق به کشف ۱۲۰۰ عدد اقلام دارویی و بهداشتی غیر مجاز شدند.

سرهنگ سید جلیل نبوی افزود: مأموران پلیس اقتصادی با هماهنگی مرجع قضایی یک متهم را در این خصوص دستگیر و محل نگهداری اقلام غیرمجاز دارویی و بهداشتی نیز پلمپ شد.

فرمانده انتظامی شهرستان قائم شهر اظهار داشت: ارزش ریالی اقلام غیرمجاز مشکوفه بالغ بر پنج میلیارد ریال برآورد شد.

سرهنگ نبوی از شهروندان خواست در صورت مشاهده و آگاهی از هرگونه فعالیت‌های مجرمانه از طریق تماس با تلفن ۱۱۰ پلیس را اطلاع دهند.