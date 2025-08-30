به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون استاندار و فرماندار ویژه تربت‌حیدریه با اشاره به پایان برداشت گندم در این شهرستان گفت: به دلیل خشکسالی و کاهش بارندگی، میزان تولید گندم نسبت به سال گذشته با افت همراه بوده است.

مجتبی شجاعی افزود: خرید تضمینی گندم از اوایل خرداد در بخش مرکزی آغاز شد و تا اواسط مرداد در بخش‌های کدکن و رخ ادامه داشت و این طرح با محوریت اداره غله و خدمات بازرگانی و همکاری مدیریت جهاد کشاورزی و اداره تعاون روستایی اجرا شد.

وی ادامه داد: برای تسهیل تحویل گندم، چهار مرکز خرید در این شهرستان شامل یک مرکز در بخش مرکزی، یک مرکز در کدکن و دو مرکز در بخش رخ قعال بود.

فرماندار تربت‌حیدریه گفت: در مجموع ۱۱ هزار و ۷۰۰ تن گندم در قالب یک‌هزار و ۱۰۰ محموله به ارزش حدود ۲۴۰ میلیارد تومان خریداری شد که تاکنون بیش از ۹۰ درصد وجه آن به حساب کشاورزان واریز شده است و بقیه نیز در روز‌های آینده پرداخت خواهد شد.