به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، با امضای تفاهم‌نامه همکاری میان استانداری قم، شرکت مخابرات ایران و شهرداری قم، اجرای طرح بزرگ جایگزینی کابل‌های مسی با فیبر نوری در شهر قم به طور رسمی آغاز شد.

اکبر بهنام‌جو، استاندار قم صبح امروز در این مراسم با تأکید بر ضرورت انجام اقدامات جهشی در حوزه خدمات‌رسانی به مردم گفت: «امروز شاهد آغاز طرحی بزرگ در قم هستیم که می‌تواند تحولات چشمگیری در کیفیت ارتباطات ایجاد کند. با توجه به جایگاه بین‌المللی قم به‌عنوان شهری زیارتی، علمی و گردشگری، تقویت زیرساخت‌های ارتباطی از اولویت‌های اساسی است و استانداری قم با تمام توان پیگیر اجرای این طرح خواهد بود.»

عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نیز با اشاره به اهمیت تغییر تکنولوژی از کابل مسی به فیبر نوری اظهار داشت: «در دنیا ۷۰ درصد بار شبکه ارتباطی بر بستر ارتباطات ثابت است، در حالی که در کشور ما این نسبت برعکس است و همین موضوع موجب کاهش کیفیت خدمات شده است.

محمد جعفرپور افزود: اجرای طرح فیبر نوری در قم با سرمایه‌گذاری بالغ بر هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آغاز شده و در مرحله نخست، ۵۰۰ کیلومتر فیبر نوری در سطح شهر اجرا خواهد شد. این اقدام علاوه بر ارتقای کیفیت اینترنت خانگی و تلفن ثابت، زمینه ارائه خدمات نوین ارتباطی به واحد‌های مسکونی، صنعتی و مراکز علمی قم را فراهم می‌کند.»

وی افزود: «قم به دلیل چگالی بالای جمعیت و همچنین نقش ویژه در تولید محتوای ملی و دینی، یکی از اولویت‌های اصلی شرکت مخابرات در این طرح است و امیدواریم با حمایت مسئولان استانی، این پروژه در کوتاه‌ترین زمان به نتیجه برسد.»

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز در سخنان خود ضمن تبریک آغاز این طرح، بر اهمیت توسعه ارتباطات در تحقق رسالت جهانی حوزه علمیه قم تأکید کرد و گفت: «امام صادق (ع) فرمودند روزی می‌رسد که علم از قم به شرق و غرب عالم گسترش می‌یابد. امروز یکی از ابزار‌های تحقق این روایت، همین فناوری‌های نوین ارتباطی است. فیبر نوری می‌تواند زیرساختی مطمئن برای انتقال معارف اسلامی و پاسخ به نیاز‌های علمی و فرهنگی جهان باشد.»

حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش، همچنین خواستار تکمیل هرچه سریع‌تر شبکه ملی اطلاعات شد و افزود: «در شرایطی که دشمنان از بستر فضای مجازی برای آسیب به کشور بهره می‌برند، تکمیل شبکه ملی اطلاعات مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب است و باید با شتاب بیشتری دنبال شود.»

این طرح به‌عنوان «مگا پروژه مخابراتی قم» معرفی شده و قرار است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری، بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های ارتباطی استان را متحول کند.